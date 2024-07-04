اليوم.. "حكايات تاء مربوطة" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون مجانا للجمهور

يشهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "حكايات تاء مربوطة" من تأليف وإخراج حازم الصواف، والذي يقدم مجانا بأسبقية الحضور.

يأتي العرض برعاية المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي السابق وزيرة التضامن الحالية، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة الدكتورة رانيا يحيي، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة

"حكايات تاء مربوطة" مسرحية تطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.

العرض من بطولة فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء، وهم: جمال عبد الناصر، فاطيما العربى حازم رأفت، أسماء بدران، أيمن سمير، آية محمود، ماريان فهمى، إيمان عباس، لمياء رضا، نيلى كريم، سالى نصار، محمود مجاهد، إسلام صلاح، أحمد منصور، عمر حسين، شيماء فاروق، ومع ضيفة شرف الحكايات الفنانة عبير فاروق، إضاءة شريف الدال، ديكور على سمانى، وتنفيذ موسيقى خالد هلال، ومخرج مساعد شذا محمد، وساعد فى الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد.