انتهى الخلاف بطلقة.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب إثر مشاجرة بالواحات

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع شاب بطلق خرطوش إثر مشاجرة على قطعة أرض بمنطقة الواحات البحرية جنوب الجيزة، وصرحت بدفن بدفن جثة الشاب المتوفي بعد إجراء المعاينة التصويرية، والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته.

وأمرت بالتحفظ على طرفي الشجار وسرعة ضبط الفارين منهم لمثولهم أمام جهات التحقيق والتحفظ على الأسلحة المستخدمة في الشجار، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

طلقة خرطوش أنهت الشجار

كشفت التحريات أن السبب وراء وفاة الشاب والذي يدعى"م. س" ٢٤ سنة، إنطلاق طلق خرطوش إثر شجار نشب بين عائلتين على أحقية أحدهم للأرض.

مصرع شاب في الواحات البحرية بسبب قطعة أرض

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة وسقوط أحد الأشخاص قتيلا، على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمحل البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شاب يدعى “ م.س” 24 عامًا بطلق خرطوش، وتم نشر القوات الأمنية وفرض كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

