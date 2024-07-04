انتشال 4 شهداء جراء قصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي الدرج في قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني،اليوم الخميس، انتشال 4 شهداء و8 مصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية مبنى سكني في شارع النفق بحي الدرج في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي، وسط قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة في الحي، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف متواصل وإطلاق قنابل دخانية على محيط مدرسة حطين في شارع المنصورة جنوبي الحي.

كما أطلق الطيران المروحي "الأباتشي" النار بشكل متقطع على مناطق متفرقة في الحي، وقامت الجرافات الإسرائيلية بعمليات تجريف واسعة ونسف منازل سكنية شرقي الحي.

وأفاد إعلام فلسطيني، منذ قليل، بإصابة الصحفي محمد الكويفي واستشهاد زوجته وأطفاله الثلاثة بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقته في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.