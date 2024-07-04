إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسبب في سقوط 14 راكبا بترعة بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ١٤ شخصا في سقوط سيارة ميكروباص بترعة بطريق الوادي بالصف، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سيارة سقطت في الترعة

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص في ترعة بطريق الوادي بدائرة المركز ووقوع إصابات، ومن فورها انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص سقوط ميكروباص "14 راكبا" في مخر السيول بطريق الودي في الصف، وإصابة 14 شخصًا جراء الحادث، حيث تم انتشال الميكروباص وتبيَّن أنه اصطدام بسيارة نصف نقل وسقط في مخر السيول.

ونقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.