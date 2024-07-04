لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف خراج بلدة السريرة بمنطقة جزين جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذت قصف عنيف استهدف خراج بلدة السريرة بمنطقة جزين جنوبي البلاد.

كما أعلن إعلام لبناني، منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة بالطائرات الحربية على بلدة شيحين.

كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا استهدف بلدة شبعا، ونتج عن تلك الاستهداف، إصابة مواطنة لبنانية بجروح.

ومساء أمس الأربعاء ‏، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا ‏التجهيزات الفنية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

كما قصف حزب الله اللبناني ثكنة زرعيت بصواريخ ‏بركان، ونفذ مقاتلي حزب الله قصف استهدف مقر الكتيبة التابعة لسلاح ‏البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

واستهدف حزب الله موقع الراهب بقذائف المدفعية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة، بالإضافة إلى قصف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ ‏فلق.