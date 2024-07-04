الجمعية العربية للطيران المدني تزكي الكويت عضوا بمجلسها التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي

زكت الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أمس الأربعاء، دولة الكويت لعضوية مجلسها التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي.

كما زكت الجمعية العامة للمنظمة خلال أعمال دورتها 28 المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط دولة الكويت لعضوية اللجان الفنية بالمنظمة وهي: لجنة النقل الجوي ولجنة أمن الطيران ولجنة السلامة الجوية.

وأكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ حمود مبارك حمود الصباح، في تصريح له وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أن تزكية الكويت من المنظمة العربية للطيران المدني تأتي نظرا لما تتمتع به دولة الكويت من ثقة لدى أعضاء المنظمة ولأدائها دورا رياديا في تطوير وتنمية الطيران المدني العربي.

وأضاف أن تزكية الكويت تأتي لمصداقيتها في السعي لتذليل جميع العقبات لطريق تطوير أنظمة الطيران المدني العربي وتحقيق أهدافها في خدمة مواطني الوطن العربي وشركات الطيران العاملة في مطارات الدول العربية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، بدأت أعمال الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول العربية الأعضاء بينها الكويت بوفد يرأسه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح وحضور سفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا.