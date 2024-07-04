رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم جانب من مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق المقدمة من الباحث طارق السيد البراشي بعنوان: "أثر الذكاء الاصطناعي على التنمية الاقتصادية".

تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محمود عطوة أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية، وعضوية كلًا من: الأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة دمياط وعميد الكلية سابقًا، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

هذا ورحب رئيس الجامعة بلجنة المناقشة والحكم في رحاب جامعة دمياط، كما قدم التهنئة للباحث لحصوله على درجة الدكتوراة مشيدًا بموضوع رسالته البحثية في ظل التغييرات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.