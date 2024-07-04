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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق الشناوي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
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كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد عقب انتشار أخبار تفيد بعدم قدرته على الحركة.

ونشر «الشناوي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”  وكتب قائلا: “تواصلت مع الفنان الكبير توفيق عبد الحميد  وهو الحمدلله بخير وحالته الصحية كما كانت قبل بضعة أشهر”.

تجدر الإشارة إلى أنه قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار عن تدهور صحة الفنان توفيق عبد الحميد، متأثرًا بإصابته بمشكلات صحية متعددة بالظهر، أدت لالتزامه منزله منذ فترة طويلة، وعدم القدرة على الحركة

يذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد كان  مشاركته فى مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج، في الموسم الرمضاني عام 2022، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأعلن بعدها اعتزاله الفن، بعد حصوله على العديد من التكريمات.

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