أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهما

قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، إن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمر يدعو للتفاؤل.

وتابع نافع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك تغيرا واسعا في الحقائب الاقتصادية، إضافة إلى ضم بعض الحقائب الوزارية وهذا أمر جيد للتوسع في الانكماش والتقشف.

وواصل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن كفاءة العمل تطلب أحيانا نوع من عمليات الدمج وتخفيض العدد، حتى وإن لم يكن بشكل كامل، منوها بأن دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب؛ لأنه لا يوجد اختلاف كبير بين النقل والصناعة في التوجهات.

ولفت إلى أن ابتعاد الصناعة عن التجارة أمر جيد، لافتا إلى أن التنمية الصناعية تتطلب اهتماما بمجال الطاقة.

واختتم أن انخفاض متوسط الأعمار أمر مهم ، ويؤدي إلى ظهور طاقات جديدة تحتاج للتوظيف الجيد.