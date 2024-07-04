والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث

استمعت جهات التحقيق لأقوال والدة المصاب من قبل بلطجي و2 آخرين في التعدي علىه بالضرب، وقالت “مني”، إن المتهم مسجل خطر ومعروف في المنطقة أنه مشاغب وله سوابق في الإجرام، وقتل شاب وأخذ عقوبته وخرج من السجن بسبب تعديه علي الآخرين.

وأضافت: شاهدت الكلاب منذ شهر أسفل العقار الذي تقيم به، وطلبت من المتهم أن يأخذ الكلاب لمكان آخر خوفا من عقرها، مما أثار غضب البلطجي ، ووبخ السيدة بكلمات وسبها.

واضافت والدة المجني عليه، أن نجلها حضر ليتحدث مع المتهم، وفؤجت باصطحاب البلطجي لأصدقاء السوء حاملين مطواه وسلاح أبيض، وتعدوا علي نجلها بالضرب وأطلق البلطجي زوجته علي نجلتها وتشاجروا معها، مضيفة أن نجلها بين الحياه والموت في المستشفي.

وامرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول في التعدي على شاب بالضرب بسلاح أبيض، وسحله وسط الشارع في منطقة محمد نجيب بسبب خلافات الجيرة كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين في الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة المرج، من جهودهم لضبط بلطجي و2 آخرين المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب بسلاح أبيض، وسحله وسط الشارع في منطقة محمد نجيب بسبب خلافات جيرة سابقة وقيامه بالتصدي للمتهم أثناء قيامه بترويع والدته وأفراد أسرته بـ"كلاب شرسة" في وقت سابق إثر نشوب مشاجرة بينهما

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة المرج، من جهودهم لضبط بلطجي و2 آخرين المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب بسلاح أبيض، وسحله وسط الشارع في منطقة محمد نجيب بسبب خلافات جيرة سابقة وقيامه بالتصدي للمتهم أثناء قيامه بترويع والدته وأفراد أسرته بـ"كلاب شرسة" في وقت سابق إثر نشوب مشاجرة بينهما.