يورو 2024.. نجم منتخب إسبانيا: هذا وعدي إن فزنا بالبطولة

كشف نجم برشلونة، بيدري جونزاليس، النقاب عن رغبتين كبيرتين لديه، الأولى تتعلق بلاعب يحلم بضمه إلى صفوف فريقه الكتالوني، والثانية تتعلق بلاعب آخر يرغب في تجنيسه ليمثل منتخب إسبانيا.

يتواجد بيدري حاليًا مع منتخب إسبانيا، الذي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام ألمانيا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

وبحسب ما أبرزته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بيدري، عندما سئل عن اللاعب الذي يرغب في ضمه إلى برشلونة، أجاب دون تردد: «نيكو ويليامز».

نيكو ويليامز لاعب إسباني شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يلعب في مركز الجناح الهجومي لفريق أتلتيك بلباو، ويقدم مستويات مبهرة في بطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا، مما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية.

وعد بيدري في حالة فوز منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024

أما على صعيد المنتخب الإسباني، كشف بيدري عن رغبته في تجنيس زميله في الفريق، إلكاي جوندوجان، لتمثيل الماتادور.

جوندوجان لاعب ألماني، يلعب في مركز خط الوسط، وقدم أداء مميزًا مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024.

وأكد بيدري أن أكثر لاعب يتشاجر معه في معسكر منتخب إسبانيا، هو زميله نيكو ويليامز، موضحًا السبب: «لأنه لا يمرر الكرة».

وفي ختام حديثه، قطع بيدري وعدًا على نفسه في حال فوز إسبانيا بلقب بطولة يورو 2024، مشددًا: «سأطلق شاربي، وسأجري مقابلة أخرى مع موندو ديبورتيفو».