"القومي المرأة" يهنئ هالة السعيد لتعيينها مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلي الدكتورة هالة السعيد لتعيينها بمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

واعرب المجلس عن بالغ سعادته بتعيين الدكتورة هالة السعيد فى هذا المنصب الهام، مؤكدا أنه منصب مستحق بجدارة لما حققته من إنجازات ونجاحات كبيرة ومشرفة خلال توليها مهام منصب وزيرة التخطيط، كما يؤكد ثقة القيادة السياسية في قدراتها وخبراتها الكبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد قد شغلت منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها، كما شغلت أيضاً عدة مناصب أخري من بينها : منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.

كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.