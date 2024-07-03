تامر حسني: مستغرب البنات اللي عجبتهم أغنية «سي السيد» فجأة

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى جمهوره وخاصةً من الفتيات، والتى تخص أغنيته "سي السيد"، والتى تم طرحها منذ سنوات على منصات الإستماع وموقع يوتيوب بطريقة الفيديو كليب.

وأعاد الفنان تامر حسني نشر الأغنية على صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليشارك بها جمهوره مره أخرى.

https://www.instagram.com/reel/C89uFPRM6l4/?utm_source=ig_web_copy_link

وعلق الفنان تامر حسني على الأغنية "أغنية سي السيد شايفكم محتفلين بيها اليومين دول أوي بس اللي عاجبني إن البنات حابينها دلوقتي مش عارف ازاي عكس اول ما نزلت".

يشار أن الفنان تامر حسني قد أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بمفاجأة عروس ليلة زفافها والظهور لها من خلف مرآتها، ليفاجئها ويحتضنها، وهو ما أثار الجدل والإستياء لجمهور السوشيال ميديا.

يستعد الفنان تامر حسني لجولة نشاط فني خلال الفترة المقبلة، بإحياء هدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها.







