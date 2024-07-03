ممر شرفي.. لقطات من مرور شعلة المؤتمر الكشفي في دمياط

حضر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط والدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات حفل استقبال شعلة المؤتمر الكشفي العالمى والمقرر عقده خلال شهر أغسطس القادم .

ونفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، حفل استقبال شعلة المؤتمر العالمي للكشافة بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات والمرشدات والاشبال بمراكز الشباب وبمشاركة الجمعيات الكشفية فتيان الكشافة و المرشدات والكشافه البحرية.

حيث تم عمل ممر شرفى لاستقبال الشعلة وإطلاقها من أمام مكتبة مصر العامة بحضور اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة والدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ودكتور طه الحفنى مندوب وزارة الشباب والرياضة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

يذكر أن مسار الشعلة مر بمحافظة دمياط بمشاركة اللجنة التنسيقية للجمعيات الكشفية بدمياط والفرق الكشفية والجوالة بمراكز الشباب .

وأشار دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط إلي أن تنظيم المؤتمر الكشفي العالمى في دورته 43 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة هو رسالة واضحة تؤكد أهمية دور الوزارة في دعم الحركة الكشفية المصرية، وإيمان راسخ بدور الشباب في بناء الأمم مع تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين .