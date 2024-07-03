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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«البرلمان العربي» يهنئ رئيس الوزراء والحكومة الجديدة

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هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بالتشكيل الجديد للحكومة المصرية، والتي تضم نخبة من الكفاءات والكوادر المصرية المتميزة.

وأعرب " العسومي" عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على الدفع بمصر نحو مزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بكافة المجالات وعلى كافة المستويات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة اختياره رئيسا لوزراء مصر، متمنيا له كل التوفيق والنجاح  ،  ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والرخاء والازدهار.

رئيس البرلمان العربي رئيس الوزراء