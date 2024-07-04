مبتكر منذ طفولته.. آدم يحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير بمنصة تفاعلية للموظفين

عالم كبير بالرغم من صغر عمره، استطاع أن يواكب التطور العلمي، وهي الذكاء الاصطناعي ، وأبدع في مجال التكنولوجيا، أنه ادم عبده طالب بعمر17 عاما.

وعضو بإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالدقهلية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة نيفين عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

ويروي "آدم عبده محمد محمدين" أنه احب التكنولوجيا منذ صغر عمره، عندما كان في المرحلة الابتدائية والده كان يعمل في تصليح الحاسب الآلي "الكمبيوتر" فتربي علي حب هذا المجال.

ويتابع أنه تعلم والده كثيرا في مجال الكمبيوتر، وتعرف علي أجهزته الداخلية، واعطاله، فاستهوته دراسة مجال شبكات الكمبيوتر عبر الانترنت، واستمع إلي حلقات بعض المنصات التعليمية ودس دورات متقدمة في تقديم الدعم الفني في تكنولوجيا المعلومات وهندسة وبناء شبكات الكمبيوتر .

وأصبحت قادرا علي اكتشاف وتصليح الاعطال وبناء الشبكات بمفرده.

ويستكمل "عبده" أنه خلال الدراسة في المرحلة الاعدادية ظهر شغفة الي برمجة الكمبيوتر وكيفية إنشاء التطبيقات والمواقع .

وبدأ في تعلم الدورات المجانية ومنها: برمجة المواقع بلغات ( TML , CSS , JavaScript , PHP ), و قامت بدراسة البرمجة ب المقدم من جامعة هارفارد ( CS50 ) في علوم الحاسب والذي يعد من اقوي المناهج البرمجية في العالم ولم يكن المحتوي العربي كافيًا لعمل مشاريع احترافية فبدأ بالتعلم من المصادر الاجنبية والدراسة من مصادر ومراجع لغات البرمجة الاصلية .

ويضيف عبده انه اثناء المرحلة الاعدادية ، عكف علي لعديد من المشروعات في مجال الكمبيوتر ، وكان أبرزها أحد التطبيقات التي تساهم في خدمة البحث عن عمال في مختلف المجالات ( نجارة ـ سباكة، كهرباء ) بالقرب من المستخدم ، وكما. يتيح التطبيق والتواصل معهم لعمل اصلاحات في منزل تقييمات للعمال.

ومشروع سلامتك الذي يوفر خدمة شراء الدواء من خلال الانترنت.

ويتابع عبده أنه عقب الانتهاء من المرحلة الاعدادية ، كان يتطلع للانضمام الي مدارس المتفوقين، وبالفعل انضم الي مدرسة المتفوقين الثانوية عام 2022 من ضمن 96 طالب فقط علي مستوي الجمهورية.

و يضيف عبده أنه خلال فترة الثانوية في مدرسة المتفوقين بين بيئة متميزة،خفزته علي الدراسة والتنافس ، فشارك في مسابقة الملتقي الفكري للشباب وحصلت علي المركز الاول علي مستوي إدارته التعليمية.

ويتابع أنه أثناء تواجده بالمدرسة قام بالعمل علي العديد من المشاريع البرمجية .وكان منها مشروع جينوفا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في استخدام الكمبيوتر باستخدام الكاميرا والمايكروفون فقط ،بدون الإعتماد علي اي حساسات خارجية عن طريق حركات الوجه والاوامر الصوتية،والذي يعد البرنامج الاول من نوعه الذي يوفر الوصول الكامل لجميع وظائف الكمبيوتر بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وشاركت بهذا المشروع في المسابقة الوطنية للافكار الابداعية المستدامة و المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين 2024 .

ادم عبده

ويروي "عبده" أن من أقوي المشاريع التي قمت بالعمل عليها ،هو مشروع الحوكمة الذكية بإدارة المخلفات الصلبة الخاص بمحافظة الدقهلية، ويتابع أنه خلال عبارة عن عدة ادوات تتمثل في منصة الكترونية تربط بين الموظفين في مختلف انحاء المحافظة و الادرة المركزية بديوان عام المحافظة وتسهل هذه المنصة ارسال واستقبال التقارير بشكل الكتروني تفاعلي بدلا من الورق بين الموظفين واعتماد التقارير من المديرين وبعد الاعتماد يمكن للموظف تنزيل التقرير بصيغة بي دي اف .

و يستكمل أن المنصة تتضمن أداة لتقييم أداء المراكز وفقا لمؤشرات اداء معينة وتقوم الأداة بتحليل البيانات وتقارير الموظفين، وتعطي في النهاية تقرير شامل بأداء جميع الوحدات المحلية في المحافظة، وانهتم الاعتماد علي هذه المنصة بالفعل وتم استعراض بيانات الاداة بالفعل في اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة الدقهلية ، ويتابع أن هذا المشروع ادي الي فرض الرقابة الكاملة في ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة مما انعكس انعكاسًا علي اداء الوحدات المحلية وكرمه محافظ الدقهلية السابق علي هذا المشروع .

و يضيف عبده أنه شارك بهذا المشروع بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة لعام 2024، وحصل علي المركز الاول في فئة التطبيقات والمواقع الالكترونية علي مستوي الجمهورية في الفئة العمرية الثانية ، وكرمه رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شرق المنصورة التعليمية .