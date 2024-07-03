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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر / أهم أخبار المحافظات ليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

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نشرة أخبار المحافظات من «البوابة نيوز»

مرحباً بكم في نشرة أخبار المحافظات ليوم الأربعاء 3 يوليو 2024. نستعرض معكم في هذه النشرة أبرز الأحداث والتطورات التي شهدتها محافظات مصر اليوم.

- في أول بيان له، صرح محافظ دمياط: "سيكون لنا حوار مجتمعي مع الجميع". [المزيد]
- احتراق سيارة نقل يتسبب في إصابة طفلين وشاب في الدقهلية. [المزيد]
- محافظ القليوبية الجديد: "سأبذل جهدي لتحقيق الأفضل للمواطنين". [المزيد]
- عامل خردة يهاجم ربة منزل بساطور أثناء سرقة منزلها في الفيوم. [المزيد]
- مصرع ربة منزل بعد سقوط جدار عليها في مصنع طوب في الغربية. [المزيد]

 

محافظات البوابة نيوز نشرة أخبار