المنصورة تحتضن المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية.. صور

نظمت اليوم الأربعاء نقابة العلميين بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين فعاليات المؤتمر العلمي للتحاليل الطبية في نسخته الأولى ولمدة ثلاثة أيام بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة و الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم جامعة المنصورة و الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس قسم النانوتكنولوجي بجامعة زويل.

وصرح الدكتور أحمد عبيه أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تناولت العديد من الموضوعات في مجال التحاليل الطبية والعلوم التي تخدمها مثل النانوتكنولوجي، وحاضر في الجلسة الافتتاحية الدكتورة أموره أبو النجا رئيس قسم علم الحيوان السابق بعلوم المنصورة، والدكتور محمد لبيب الأستاذ بعلوم طنطا و الدكتور الشحات طوسون الأستاذ بعلوم دمياط، حيث أدار الجلسات الدكتور جمال شبل الأستاذ بعلوم عين شمس.

وقال عبيه أن مهنة التحاليل الطبية حق أصيل للعلميين خريجي كلية العلوم حيث أن 88% من العاملين بمجال التحاليل الطبية هم أبناء نقابة العلميين، وأن المؤتمر جاء بمشاركة 300 من المهتمين بمجال التحاليل الطبية من كليات العلوم والطب البيطري والزراعة.

كما صرح الدكتور فادي وجيه أمين النقابة أنه توجد ورش عمل على هامش المؤتمر لمدة يومين يحاضر فيها نخبة من أكفأ المتخصصين في مجال التحاليل الطبية ومنهم الدكتور خالد شهبه والدكتور وائل مرتضى والدكتورة شيماء حمدي ود. نانيس البلتاجي والدكتورة أمل فرج والدكتورة خلود هاني.

وقال الدكتور أحمد جبريل عضو مجلس النقابة أن الإعداد للمؤتمر استغرق أكثر من شهرين لكي يخرج بهذا الشكل النموذجي الرائع والذي جعل كل الحاضرين يشيدون به سواء أساتذة أوخريجين أوطلاب أوممارسي مهنة التحاليل الطبية.

وصرح الدكتور إسلام سراج عضو المجلس أن لنقابة العلميين بالدقهلية العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية سواء كانت دورات أو مؤتمرات أو ملتقيات والتي من خلالها تمارس النقابة دورها العلمي وتقدم أقصى استفادة ممكنة لأعضائها.

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