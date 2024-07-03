عبد المحسن سلامة: ما حدث في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية إعجاز

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، أن الحكومة الحالية هي الأكثر حظا من الحكومات السابقة، موضحا أن ما حدث في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية إعجاز، من بناء وتطوير ونمو ومحاربة الجماعات الإرهابية.

وتابع عبد المحسن سلامة أن الحكومة لن تظل لفترة كبيرة، متوقعا أن يحدث تغييرًا إجباريا خلال عام ونصف، لأن هناك استحقاق دستوري مع انتخابات البرلمان.

وناشد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد الوزراء الجدد ببدء خطط العمل بداية من اليوم.

كما أوضح أن هناك وزراء أدوا أداءاً عظيما، أن منصب نائب رئيس الوزراء غاب لمدة طويلة.

أوضح أن الشارع المصري كان مهموما بالموضوعات الاقتصادية، وقرار تغيير عدد من الوزراء الاقتصاديين، تجاوب مع المطلب الشعبي، وله مسبباته الحقيقية، الأمر الذى نتج عنه ارتياح لدى المواطنين.



