كوبا أمريكا 2024| نونيز ينقذ ليفربول قبل فترة الإعداد

أنقذ الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم منتخب أوروجواي وليفربول الإنجليزي، فريقه قبل فترة الإعداد للموسم الجديد 2024-2025.

يتواجد نونيز حاليًا مع منتخب أوروجواي، الذي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام البرازيل في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

أزمة مدرب حراس مرمى ليفربول

يبدأ معسكر إعداد فريق ليفربول للموسم المقبل، يوم الجمعة القادم، لكنه بواجه خطر عدم وجود أي مدرب حراس مرمى بالنادي.

ويأتي ذلك، نظرًا لالتزام كلاوديو تافاريل مع منتخب البرازيل وفابيان أوتي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا أمريكا 2024، وذلك بحسب موقع «This Is Anfield».

كلاوديو تافاريل، تعاقد معه ليفربول في 2021، ليكون أحد أفراد الجهاز الفني تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق للريدز.

ويتواجد تافاريل في الوقت الحالي مع منتخب البرازيل، مدربًا لحراس المرمى، وتأهل السيليساو إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024، لذلك يصعب تواجده مع ليفربول في فترة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.

كلاوديو تافاريل

ولكن أسهم نونيز في إرسال مدرب لحراس المرمى لفريقه ليفربول قبل انطلاق فترة الإعداد، حينما قاد منتخب بلاده للفوز على منتخب أمريكا بهدف للا شئ، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

كاد منتخب أمريكا أن يتأهل لربع النهائي، وصيفًا للمجموعة الثالثة، ولكن مع خسارته من أوروجواي، ودع البطولة من دور المجموعات ليتأهل منتخب بنما على حسابه.

ومع توديع المنتخب الأمريكي لبطولة كوبا أمريكا 2024، طمأن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول، بوجود مدرب حراس مرمى في المعسكر الإعدادي.

وكان سلوت يضع فابيان أوتي بديلًا في منصب مدرب حراس مرمى ليفربول، في ظل انشغال كلاوديو تافاريل مع منتخب البرازيل، ليأتي خروج منتخب أمريكا من كوبا أمريكا 2024 بالخسارة من أوروجواي، بإرسال أوتي مبكرًا إلى مركز أوكسا مقر تدريبات ليفربول.

فابيان أوتي

ويبدأ فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، يوم 17 أغسطس المقبل، بمواجهة إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.