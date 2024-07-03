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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ الدقهلية: العمل الميداني سر نجاح أي مسئول

اللواء طار ق مرزوق،
اللواء طار ق مرزوق، محافظ الدقهلية
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وجّه اللواء طار ق مرزوق، محافظ الدقهلية، الشكر للقيادة السياسية لتقتها في توليه هذا المنصب.

وأكد خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أهم الملفات التي ستوضع في الاعتبار هي ملف محدودي الدخل والتحديات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن العمل الميداني سر نجاح أي مسئول في أي قيادة.

وتابع، أنه يجب على أي قيادة اقتحام المشاكل في بدايتها والعمل على حلها أولًا بأول بالتواجد مع المواطن في كل مشاكله، والخوض في كل التفاصيل.

وأشار إلى أنه  لابد من مواجهة المشاكل بمنتهى الكياسة والعقل، لأن الداخلية دائما قريبة من المواطن ونتمنى أن يعيننا الله على هذه المسؤولية، وأن نكون محل ثقة القيادة السياسية وأن نؤدي عملنا فعلًا مثل ماهو في القسم بالأمانة والصدق أمام الله سبحانه وتعالى لأن هذا أفضل شيء أن نستطيع خدمة الناس وهذا أفضل شيء ممكن يتطلع له الإنسان.

اللواء طار ق مرزوق محافظ الدقهلية المنصب