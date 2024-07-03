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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسا النمسا والمجر يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتأمين الحدود

الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن مباحثاته مع نظيره المجري سوليوك تاماس في العاصمة (فيينا) كانت ناجحة ومثيرة.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم الأربعاء -: "إن الروابط مع جارتنا المجر أصبحت أقرب من أي وقت مضى؛ لأن النمسا هي رابع أهم شريك تجاري للمجر وثالث أكبر مستثمر".

وأضاف الرئيس أن هناك جهودًا مشتركة ناجحة في تنمية المناطق الحدودية، حيث وقعت النمسا والمجر اتفاقية للتعاون عبر الحدود.

وأعرب الرئيس النمساوي عن اقتناعه بأن النمسا والمجر ستُحافظان على العلاقات الوثيقة والجيدة بين البلدين وتواصلان تعزيزها في إطار أوروبا الموحدة.
 

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