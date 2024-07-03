رئيسا النمسا والمجر يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتأمين الحدود

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن مباحثاته مع نظيره المجري سوليوك تاماس في العاصمة (فيينا) كانت ناجحة ومثيرة.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم الأربعاء -: "إن الروابط مع جارتنا المجر أصبحت أقرب من أي وقت مضى؛ لأن النمسا هي رابع أهم شريك تجاري للمجر وثالث أكبر مستثمر".

وأضاف الرئيس أن هناك جهودًا مشتركة ناجحة في تنمية المناطق الحدودية، حيث وقعت النمسا والمجر اتفاقية للتعاون عبر الحدود.

وأعرب الرئيس النمساوي عن اقتناعه بأن النمسا والمجر ستُحافظان على العلاقات الوثيقة والجيدة بين البلدين وتواصلان تعزيزها في إطار أوروبا الموحدة.

