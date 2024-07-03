«تعليم النواب» تطالب الحكومة الجديدة بوضع التعليم على رأس أولوياتها

طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بأهمية أن تنظر الحكومة الجديدة بعين الرحمة للمواطن البسيط وأن تسعي جاهدة لحل الأزمات التي يعاني منها.

وأضافت العسيلي في بيان لها، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال المقبلة.

وأكدت ضرورة أن تنظر الحكومة الجديدة لمطالب الشعب وتعمل على تحقيقها، لتنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن التعديل الوزاري الجديد شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة تحديات وقضايا عالمية، مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي، بتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، فضلا عن وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على المكون المحلى وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات سياسية واقتصادية علي الساحتين المحلية والدولية خلال السنوات العشرة الماضية.