إسرائيل تدرس رد حماس بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي، مساء اليوم الأربعاء، إن تل أبيب حصلت من الوسطاء "قطر ومصر" على رد حركة حماس بشأن الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام العبرية قال مكتب بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس جواب حماس، وبعد ذلك سترد على الوسطاء.

وقبل نحو أسبوع، وبعد تصريحات نتنياهو على القناة 14 العبرية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أجرى مسؤولون قطريون كبار اتصالات مع نظرائهم في الموساد ، وعبروا عن إحباطهم الشديد من التصريحات وطلبوا توضيحات، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

وقبل يومين، أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى جهود التوصل إلى اتفاق، وقال إن "الاقتراح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار قابل للتحقيق وأن جميع الدول وافقت عليه باستثناء حماس ''.

وزعم بلينكن، إن "حماس انسحبت من المواقف التي وافقت عليها بالفعل وحاولت تحقيق المزيد"، مضيفا: نحن نبذل جهدًا مع المصريين والقطريين لسد الفجوات".