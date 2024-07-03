رئيس الوزراء العراقي والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم /الأربعاء/، مع السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي، تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة للعراق والإمارات".

وعبَّر السوداني - بحسب البيان - عن تقديره للدور الذي أداه الزعابي في تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا له التوفيق في مهامه المقبلة.

بدوره، نقل الزعابي لرئيس مجلس الوزراء، تحيات كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكدًًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الأصعدة.