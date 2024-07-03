"البحث العلمي" تهنئ وزير التعليم العالي بتجديد الثقة

تقدمت الدكتوره جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالأصاله عن نفسها وبالنياية عن قيادات الأكاديمية وجميع العاملين بها، بأرق وأصدق التهانى للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتجديد ثقة القيادة السياسيه وتولىه حقيبة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأرسلت برقية تهنئة عبرت فيها بالنيابة عن الأكاديمية، والسادة مشرفي القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم والعاملين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص التهاني لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه كما تمنت رئيس الأكاديمية لهدوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة البناء والتطوير والتحديث التي تتم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم القيادة السياسية، كما جددت رئيس الأكاديمية وعدها بالعمل تحت مظلة واحدة تهدف للارتقاء بمنظومة البحث العلمي.