أوكرانيا: مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء قصف روسي على دنيبرو

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو، بتروفسك سيرهي ليساك، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 47 آخرين؛ جراء قصف روسي على نهر دنيبرو.

وأشارت وزارة الصحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" - إلى تضرر مستشفى دنيبرو جراء القصف الروسي، لافتة إلى أن الطاقم الطبي يواصل تقديم المساعدة للضحايا.

وأكد البيان استمرار عمل المنشأة الطبية، رغم تحطم جميع النوافذ والأبواب تقريبا بسبب موجة الانفجار، موضحة أنه لم تقع إصابات بين العاملين في المستشفى والمرضى.

يشار إلى أنه قٌتل خمسة أشخاص في دنيبرو؛ نتيجة لهجوم روسي صباح اليوم، بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وفي وقت سابق كانت هناك معلومات عن 39 ضحية، بينهم طفل.