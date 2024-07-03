وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة المنتخب الأولمبي مع الأندية

كشف مصدر خاص أن الدكتور اشرف وزير الشباب والرياضة يبحث حاليا مع مسؤولي اتحاد الكرة أزمة المنتخب الاولمبي قبل المشاركة في اولمبياد باريس وذلك فى وجود المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز أن الاجتماع يتضمن أزمة المنتخب الاولمبي مع الاندية لترك اللاعبين الكبار للمشاركة فى الاولمبياد حيث رفضت اندية الأهلي وبيراميدز من مصر مشاركة اللاعبين وليفربول مشاركة محمد صلاح حيث إن الأولمبياد غير مدرج ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي .



وأشار المصدر إلى احتمالية تأجيل الدوري خلال أولمبياد باريس حتي لا يكون هناك حجة للأندية فى ترك لاعبيها.



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر الوزارة فى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم عقب حلف اليمين فى الحكومة الجديدة لممارسة عمله.

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن العمل مستمر داخل وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة التطوير الشامل في منظومة الشباب والرياضة، وفق رؤية الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل الدعم الكبير غير المحدود للوزارة، وتلبية كل احتياجاتها خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الرياضة فى تصريحات خاصة ل “البوابة نيوز” إلى الدعم غير المحدود من الرئيس السيسي لقطاعي الشباب والرياضة، وحرصه على التوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح، وهو ما تحقق بالفعل في ظل دعمه للرياضة من خلال دعم أبطال مصر ومساندتهم وتشجيعهم في المنافسات المختلفة، التي بثت روح الإصرار والعزيمة في نفوسهم لتحقيق الأفضل دائما.

واكد وزير الرياضة علي اجراء تغييرات جديدة بين القيادات داخل الوزارة لظبط دولاب العمل خلال الفترة المقبلة.



وشدد وزير الشباب على “أهمية الاستمرار في كل الخطط الخاصة بتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، من خلال المشروعات المتنوعة التي تنفذها الوزارة بشكل مستمر، وبرامج مختلفة لخدمة واستغلال قدرات شبابنا واستثمار طاقاته الكبرى لخدمة وطننا”.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة مستمرة في أنشطتها ومشروعاتها وبرامجها وتحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، والمدن الرياضية والشبابية المتكاملة، ومراكز الابتكار، بجانب خطط الوعي المرتبطة بجهود الدولة في ملف بناء الإنسان المصري، والتنمية الفكرية والثقافية، التي حولت مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، قادرة على تقديم الدعم والرعاية للنشء والشباب في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى برامج التأهيل لسوق العمل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.