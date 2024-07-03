حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأستروكس بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الإجرامى.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى خبراء المعمل الكيميائى بالطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت مخدرات من عدمه، واعداد تقرير بها.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميا، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لذلك.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس)، حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.