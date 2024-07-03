دعوة لأساتذة جامعة طنطا للترشح لعضوية «التعليم العالي».. والتقديم حتى 10 يوليو الجاري

أعلنت جامعة طنطا عن مد فتح باب الترشح للأساتذة لعضوية لجان قطاعات التعليم العالي في الدورة الجديدة 2024/2027 حتى يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في المجالات الآتية:

أولاً: المجال البيني:

لجنة قطاع الدراسات البينية والمؤهلات المهنية/ الصغيرة (دور تنسيقي فقط لتحديد اللجان البينية التي يمكن أن تنظر في هذه البرامج وتبلغ توصياتها إلى لجنة هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات)

ثانياً: المجالات التخصصية:

1. مجال الآداب والعلوم الإنسانية، ويشمل لجان القطاع التالية:

o لجنة قطاع الدراسات الأدبية، لجنة قطاع الدراسات التربوية (تضم كليات: التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة، التربية الفنية، التربية الموسيقية) ، لجنة قطاع الآثار، لجنة قطاع الفنون.

2. مجال العلوم الاجتماعية والإدارة، ويشمل لجان القطاع التالية:

o لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، لجنة قطاع العلوم الرياضية (كليات التربية الرياضية) ، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، لجنة قطاع الدراسات القانونية، لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، لجنة قطاع السياحة والفنادق، لجنة قطاع الدراسات التجارية.

3. مجال علوم الحياة والطب، ويشمل لجان القطاع التالية:

o لجنة قطاع الدراسات الطبية، لجنة قطاع طب الأسنان، لجنة قطاع التمريض، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي، لجنة قطاع الطب البيطري.

4. مجال العلوم الطبيعية – الهندسة والتكنولوجيا، ويشمل لجان القطاع التالية:

o لجنة قطاع الدراسات الهندسية، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، لجنة قطاع الدراسات الزراعية، لجنة قطاع العلوم الأساسية.

ويشترط في المتقدم أن يكون شاغلاً لدرجة أستاذ.

ولمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم يرجى الاطلاع على الروابط التالية:

* https://scu.eg/first-stage

* https://scu.eg/second-stage

* https://scu.eg/national-strategy-for-higher-education

رابط التسجيل

https://sectorcommittee.tanta.edu.eg/

ولمزيد من المعلومات حول معايير الترشح والمفاضلة لاختيار السادة رؤساء وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة، والفيديو التوضيحي لإجراءات التقدم، يرجى الاطلاع على الروابط التالية:

الفيديو التوضيحي: https://youtu.be/Ct24Xl0g-VA

دليل التقدم: http://scu.eg/Application-Guide-for-Sector-Committees

خطوات التقدم:

يتم تقديم ملفات الترشح بمكتب السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من الملف على قرص مدمج DVD

يتم فتح باب قبول ملفات الترشح اعتباراً من اليوم، وآخر موعد لاستلام الأوراق يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024

ويتم استلام الملفات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً