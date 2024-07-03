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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتعادل مع فاركو بهدف لكل فريق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
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تقدم الزمالك عن طريق أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وادرك شكري نجيب التعادل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيد 38 نقطة  في المركز التاسع  من أصل لعب 23 مباراة وتجمد رصيد المركز عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر من 29 مباراة.

الزمالك التعادل فاركو