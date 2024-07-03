رئيس جامعة دمياط يفتتح مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الأربعاء، مشاريع التخرج الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحضورالدكتورة غادة الصياد عميد الكلية، والدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والسادة الوكلاء، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز لمشروعات التخرج التي قدمها الطلاب، وتنوعت المعروضات المصممة والمنفذة وكانت عبارة عن أقمشة مفروشات، وسجاد، وتريكو، وملابس، ومفروشات، ومعلقات مطبوعة، وأعمال خزفية، ومنتجات نفعية عبارة عن دواليب للطلاب وركن للمشروبات، وأعمال نحتية بارزة ومجسمة، وجداريات زخرفية متعددة المستويات.

مؤكدًا أهمية مشروعات التخرج التي ينفذها الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والتي تبنت أفكار تصميمية وإبداعية وإنتاجية تقوم على ترسيخ الهوية التراثية والإرتقاء بأنماط الحياة والإحتياجات البشرية.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية تحويل تلك الأفكار الإبداعية لمشروعات تنفذ على أرض الواقع ، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة المصرية .