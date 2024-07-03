سالي سالم مديرا لإدارة الميزانية بـ«الإنتاج الثقافي»

أصدر قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، قرارا بتعيين سالي سالم، مديراً لإدارة الميزانية بالقطاع بوزارة الثقافة المصرية.

وأعربت سالي سالم عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة بذل كل جهد في مساندة وزارة الثقافة متمثلة في قطاع شئون الإنتاج الثقافي وجهاته والتعاون مع كل زملاء.

كما توجهت سالي سالم بالشكر لكل قيادتها على الثقة فى توليها الادارة، واصفة أن هذا القرار يمثل نموذجا لتمكين الشباب وخاصة المرأة في توليها القيادة بمؤسسات الدولة.

وأكدت سالي سالم على التنسيق مع الإدارات الأخرى لكل الجهات التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي ضمن أولوياتها وتسعى إلى النجاح للجميع والعمل الجماعالجماعي.

كما قدمت سالي سالم التهانى والتبريكات لوزير الثقافة الجديد الفنان التشكيلى دكتور أحمد هنو، مؤكدة أن مصر دولة الأمن والأمان، ولا بد أن نحافظ ونعمل بكل جهد من أجل تراب مصر، فتحية إجلال وتقدير للقائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والجيش، والشرطة، والحكومة الجديدة أعانكم الله جميعا.