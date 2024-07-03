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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الثقافة الجديد: بناء الانسان أولويتنا.. وسنستعين بالفنانين والأدباء

الدكتور أحمد هنو
الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة
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قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إن الوزارة يقع على عاتقها مهام كثيرة خلال الفترة المقبلة، وننتظر القيام بدعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية.

وأضاف وزير الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق كامل مع الوزارات لتحقيق نهضة ثقافية على مستوى الأصعدة.

وتابع الدكتور أحمد هنو: «شغل الثقافة بحاجة إلى حلول غير نمطية، لأن الإبداعية تغلب على عناصر الثقافة، وسنشهد في الفترة القادمة؛ تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية»

وأردف وزير الثقافة، أن بناء الانسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة ابتداء من أول يوم عمل، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالأدباء والخبراء والمفكرين والفنانين في جميع المجالات، مختتمًا: «نحن لسنا قوى ناعمة بل قوى قوية جدًا قادرة على التأسيس».
 

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