ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

على أرض الواقع.. محافظ الغربية يخطط للقاءات مع المواطنين لحل مشكلاتهم

اللواء أشرف الجندي،
اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه يشرفه تولي منصب محافظ الغربية، نظرًا لتاريخها الطويل وحسن استقبال أهلها، مشددًا على أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورًا غير مسبوق، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.  

وشدد «الجندي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على أنه سيكون هناك لقاءات مع المواطنين في الشارع للوقوف على أسباب بعض المشكلات الموجود من أجل تداركها سريعًا والوصول لحل لها.

وأشار إلى أن اللقاءات مع المواطنين ستكون للوقوف على أسباب المشكلات الموجودة من أجل حلها سريعًا، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الرئيس عبدالفتاح السيسي