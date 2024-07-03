وفاة مسنة في حريق منزل لم تتمكن من إنقاذ نفسها

لفظت منذ ساعات قليلة سيدة مسنة انفاسها الأخيرة في حريق اشتغل بمنزلها الغير صالح للسكن بأسيوط ، والذي شهد سقوط جزئي للمنزل اثناء اطفاء الحريق بحارة الشرفاء بحي غرب أسيوط .وتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق في احد المنازل بحي غرب أسيوط بحارة الشرفاء بجوار برج السكري منطقة المجاهدين نتج عنه وفاة سيدة عجوز تدعي س ع ع ٨٦ عاما لم تتمكن من إنقاذ نفسها لكبر سنها ، وانتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف

لفظت منذ ساعات قليلة سيدة مسنة انفاسها الأخيرة في حريق اشتغل بمنزلها الغير صالح للسكن بأسيوط ، والذي شهد سقوط جزئي للمنزل اثناء اطفاء الحريق بحارة الشرفاء بحي غرب أسيوط .وتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق في احد المنازل بحي غرب أسيوط بحارة الشرفاء بجوار برج السكري منطقة المجاهدين نتج عنه وفاة سيدة عجوز تدعي س ع ع ٨٦ عاما لم تتمكن من إنقاذ نفسها لكبر سنها ، وانتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ، وتعرض المنزل لسقوط جزئي اثناء اطفاء الحريق .وجديرا بالذكر أن محافظة أسيوط هذا الأسبوع حادث أليما لانهيار عقار مكون من ٣ طوابق نتج عنه وفاة ١٦ شخصا واصابة ٤ اخريين بحارة درويش بشارع رياض

ويطالب اهالي محافظة أسيوط بتشكيل لجنة لفحص المنازل الغير صالحة للسكن وحصر المنازل القديمة بحي غرب وشرق أسيوط كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة