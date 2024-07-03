ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير السياحة: هدفنا تعظيم العوائد الدولارية والوصول لـ 30 مليون سائح

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالشكر للوزير السابق أحمد عيسي، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال الإنجازات السابقة.

وتابع وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2030، مع تشجيع الاستثمار، والاعتماد على القطاع الخاص، واستثمار الآثار بشكل أكبر.

وأشار إلي  أن الرؤية الحالية لقطاع السياحة في مصر لها أركان متكاملة، وهناك مناقشات مع رئيس مجلس الوزراء للتطوير والوصول إلى المستهدف من القطاع، موضحًا أن هناك رؤية للدولة بشكل واضح.

واختتم وزير السياحة والآثار: الهدف العام هو تعظيم العوائد الدولارية كما يتم في الصناعات الأخرى، بالتعاون مع أصحاب الخبرة في القطاع، مضيفا أنه سيجري مناقشات مع شركات القطاع الخاص لتحقيق أكبر العوائد.


 

شريف فتحى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قطاع السياحة