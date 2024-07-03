وزير السياحة: هدفنا تعظيم العوائد الدولارية والوصول لـ 30 مليون سائح

توجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالشكر للوزير السابق أحمد عيسي، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال الإنجازات السابقة.

وتابع وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2030، مع تشجيع الاستثمار، والاعتماد على القطاع الخاص، واستثمار الآثار بشكل أكبر.

وأشار إلي أن الرؤية الحالية لقطاع السياحة في مصر لها أركان متكاملة، وهناك مناقشات مع رئيس مجلس الوزراء للتطوير والوصول إلى المستهدف من القطاع، موضحًا أن هناك رؤية للدولة بشكل واضح.

واختتم وزير السياحة والآثار: الهدف العام هو تعظيم العوائد الدولارية كما يتم في الصناعات الأخرى، بالتعاون مع أصحاب الخبرة في القطاع، مضيفا أنه سيجري مناقشات مع شركات القطاع الخاص لتحقيق أكبر العوائد.



