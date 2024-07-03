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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الحياة اليوم» يعرض تقريرًا يرصد تفاصيل يوم 3 يوليو 2013

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز
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عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" تقريرًا يرصد كيف تم إنجاز تفاصيل يوم 3 يوليو 2013.
وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن القوات المسلحة أكدت أنها لن تصم آذانها عن نداء الشعب المصري، مضيفًا: "عندما استجابت القوات المسلحة للناس كان هناك ردين فعل الأول في التحرير والناس سعيدة، وهذه جبهة الحق، أما جبهة الباطل كانت في اعتصام رابعة".
وأضاف: "هذه الجماعة في هذه اللحظة كانت تعيش أكبر وهم في الحياة؛ لأنها أوهمت نفسها منذ البداية، وعندما تم اختيار الرئيس السيسي كوزير للدفاع في 12 أغسطس 2012 كتبوا مقالًا مضحكًا للتاريخ وقالو وزير دفاع بنكهة الثورة، وحاولوا الإيحاء بأن وزير الدفاع والجيش معهم".
وأكد أن الجيش مع البلد وليس مع فصيل سياسي أو جماعة أو تيار معين، متابعًا: "لذلك الناس لم تنخدع بهذا النظام، وانطلق هتاف يسقط حكم المرشد في يوم 17 يوليو 2012 في جنازة الراحل عمر سليمان أي بعد 17 يومًا من قدوم نظام الإخوان وخرج المصريون وهتفوا يسقط حكم المرشد".
وتابع: "الناس بدأت تهتف انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي بدأ ينطلق من أبريل 2013 تحديدًا بعد الاعتداء على الكاتدرائية لأول مرة" مؤكدًا أن التاريخ لا يكذب أبدًا.

يوم 3 يوليو 2013 الإعلامي الدكتور محمد الباز الرئيس السيسي