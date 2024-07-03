أحمد حسني: مصر من أهم الدول الرائدة في مجال الإنشاد الديني

قال أحمد حسني، المنشد الديني، إن مصر واحدة من أهم الدول الرائدة في مجال الإنشاد الديني، موضحا أن الفنانين المصريين لديهم تراث غني من الإنشاد الديني ويتبعون مدارس إنشادية متنوعة، مما يجعل مصر رائدة في هذا المجال.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج “أنا وهو وهي”، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإنشاد الديني في الماضي كان عبارة عن مدائح وابتهالات مطلقة بلغة عربية فصحى، وكان معظم المبتهلين قراءً للقرآن الكريم، ومع مرور الزمن أصبح الإنشاد الديني يشمل غناء دينيا يختلف قليلاً عن الغناء العادي، باستثناء نوعية الكلمات والمضامين التي تحملها الأعمال الدينية".

وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة أصبح لها دورا كبيرا للترويج للمنشدين خلال الفترة الحالية، لأن الناس أصبحت تتابع السوشيال ميديا، وهناك مواطنين تحب سماع الأغاني؛ وآخرين يحبون سماع المهرجانات ومواطنين يحبون سماع الإنشاد، والإنشاد ينتشر بسرعة لأنه نادر جدا وليس موجود بكثرة على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن الإنشاد الديني له تاريخ طويل ويمتد تاريخه لصدر الإسلام، وحين هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خرج أهلها يستقبلونه بالأناشيد والدفوف، وما زلنا نذكر نشيد “طلع البدر علينا” الذي يؤرخ لهذا اليوم المشهود، موضحا أن الإنشاد الديني ارتبط في الأذهان باستخدام آلة الدف، وهي التي يطلق عليها في منطقة الخليج اسم "التار"، كما أن للإنشاد مقامات ويخاطب العقل والروح ويغذي الشعور الإيماني والحس الروحاني.