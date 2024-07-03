يورو 2024.. لفتة رائعة من منتخب رومانيا بعد توديع البطولة

ودع منتخب رومانيا بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاء إقصاء منتخب رومانيا من يورو 2024 عن طريق هولندا في دور الـ16، بالخسارة بثلاثية نظيفة.

وبعد إسدال الستار على مشوار المنتخب الروماني في البطولة، حرص لاعبو منتخب رومانيا على تقديم لافتة رائعة بالرغم من توديعهم النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا.

حرس لاعبو منتخب رومانيا على تنظيف غرفة الملابس، تاركين رسالة شكر وتقدير لجهات التنظيم في ألمانيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وترك لاعبو المنتخب الروماني رسالة خطية في غرفة تغيير الملابس عبروا فيها عن امتنانهم العميق للتجربة التي خاضوها خلال البطولة.

كما أشادوا بحسن التنظيم والضيافة التي وفرتها ألمانيا، مؤكدين على أنها تجربة إيجابية بالتواجد في بطولة يورو 2024.

رسالة منتخب رومانيا

وجاء في رسالة المنتخب الروماني:

«يورو 2024 كانت واحدة من أهم الخبرات المكتسبة في تاريخنا، وسعداء أنها كانت في ألمانيا التي وفرت لنا التنظيم. كل مباراة وكل عاطفة وكل خبرة اكتسابنها سويًا حول سحر كرة القدم».

«نترك ألمانيا ونعلم أننا قدمنا كل شيء لرومانيا وممتنين لكل شيء خضناه هنا، كان من الشرف أن نكون جزء من عائلة الكرة الأوروبية العظيمة».

«شكرًا جزيلًا لجعلنا نشعر أننا في المنزل، نشكركم على المرافق التي كانت جزء كبيرًا من تجربتنا الإيجابية في يورو 2024».

رسالة منتخب رومانيا

وبدوره، أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بسلوك بعثة منتخب رومانيا، ووصفهم بـ«الضيف المثالي».

ويشار إلى، أن منتخب رومانيا تمكن من تجاوز دور المجموعات في البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2000.

تصدر منتخب رومانيا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، متفوقًا في الترتيب على بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وتوقف مشوار منتخب رومانيا عند دور الـ16 إثر الخسارة من هولندا، بثلاثة أهداف عن طريق كودي جاكبو ودونيل مالين (هدفين).