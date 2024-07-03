وزير الخارجية يتلقى اتصالات تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، ووزراء خارجية كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس نبيل عمار، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال إتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزيرعبد العاطي من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلاً عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنيين له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

ومن جانبه، وجه السفير بدر عبد العاطي الشكر لأحمد أبو الغيط ومحمد مصطفى وأشقائه وزراء الخارجية العرب على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مثمناً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والدول الشقيقة، ومنوهاً بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات العربية في كافة المجالات، وكذلك حرص مصر على تعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.