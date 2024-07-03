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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عقب استلام مهام عمله.. وزير التعليم الجديد يكشف أولويات خطته

د.محمد عبداللطيف
د.محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
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استهل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أول أيام مباشرة مهامه من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب تأدية اليمين الدستورية بتوجيه رسالة شكر وتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، كما تضمنت الرسالة الإعلان عن أهم ملامح رؤيته حول استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم وحشد كافة الجهود للتغلب على التحديات.

وفيما يلي نص الرسالة:

أتعهد باستكمال مسيرة تطوير المنظومة وحشد كافة الجهود بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تنفيذا لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على وضع ملف التعليم في ظل الجمهورية الجديدة على رأس أولويات الدولة المصرية باعتباره أساس بناء الإنسان المصري.

كما أتعهد بالدفع برؤية جديدة لمواجهة واجتياز كافة التحديات المزمنة التي تواجه ملف التعليم ووضع أطر أكثر فعالية، ترتكز أهم محاورها على التطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية وتطوير مهارات الطلاب وقدرات المعلمين باعتبارهم عماد العملية التعليمية.

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