ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

72 مخالفة تموينية وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بأبشواى

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين أبشواي، للمرور على الأسواق ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية، حيث قامت بحمله على المخابز وتحرير 2 تقرير تصرف في عدد 6 شيكاره، تحرير 7 تقارير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 5 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 15 تقرير عدم وجود قائمه بالمواعيد بالمخبز، وتحرير 7 تقرير عدم نظافه أدوات العجين، وتحرير 1 تقرير عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتحرير 2 تقرير عدم اعطاء بون للمواطنين، وحمله الاسواق الحره
َوتحرير 2 محضر بيع سجائر اذيد من السعر الرسمي، وتحرير 1محضر امتناع عن البيع سجائر وحجبها عن البيع بغرض التربح.

كما قامت بتحرير 10 محاضر عدم اعلان اسعار حره (سوبر ماركت ومحلات بقاله)، وتحرير 3 محضر عدم وجود شهادة صحيه لمناديب مواد غذائية بالجملة، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادة صحيه اسواق حره، وتحرير 2 محضر عدم اعلان عن اسعار الدقيق (مستودعات) وتحرير 5 محضر غلق تاجر تموييني، وعدم الالتزام بالمواعيد العمل الرسمية (تاجر تموييني)، وتحرير 1محضر غلق تاجر تموييني وعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية مشروع (جمعيتي)، وتحرير 1محضر ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية (شبسيات
وكانزات) إجمالي 500 تقريبا.

 

inbound3768141701448972097
inbound3768141701448972097
inbound5899830969346037196
inbound5899830969346037196
inbound5461080312479392865
inbound5461080312479392865
inbound1350940650743636404
inbound1350940650743636404
inbound138708750173334669
inbound138708750173334669
inbound814964326850183764
inbound814964326850183764
inbound6883141096811610255
inbound6883141096811610255
inbound7502621722792879621
inbound7502621722792879621
inbound6521678148562767088
inbound6521678148562767088
تحرير 72 تقرير مخالفة تموينية إدارة تموين أبشواي حملات تموينية تموين الفيوم محافظة الفيوم