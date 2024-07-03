72 مخالفة تموينية وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بأبشواى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين أبشواي، للمرور على الأسواق ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية، حيث قامت بحمله على المخابز وتحرير 2 تقرير تصرف في عدد 6 شيكاره، تحرير 7 تقارير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 5 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 15 تقرير عدم وجود قائمه بالمواعيد بالمخبز، وتحرير 7 تقرير عدم نظافه أدوات العجين، وتحرير 1 تقرير عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتحرير 2 تقرير عدم اعطاء بون للمواطنين، وحمله الاسواق الحره

َوتحرير 2 محضر بيع سجائر اذيد من السعر الرسمي، وتحرير 1محضر امتناع عن البيع سجائر وحجبها عن البيع بغرض التربح.

كما قامت بتحرير 10 محاضر عدم اعلان اسعار حره (سوبر ماركت ومحلات بقاله)، وتحرير 3 محضر عدم وجود شهادة صحيه لمناديب مواد غذائية بالجملة، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادة صحيه اسواق حره، وتحرير 2 محضر عدم اعلان عن اسعار الدقيق (مستودعات) وتحرير 5 محضر غلق تاجر تموييني، وعدم الالتزام بالمواعيد العمل الرسمية (تاجر تموييني)، وتحرير 1محضر غلق تاجر تموييني وعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية مشروع (جمعيتي)، وتحرير 1محضر ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية (شبسيات

وكانزات) إجمالي 500 تقريبا.

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