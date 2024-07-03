وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: لن نهزم حزب الله وحماس دون هزيمة إيران

علق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان، مساء اليوم الأربعاء، على استمرار الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس في قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله في الجبهة اللبنانيىة.

وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" على حسابه على موقع X: "في هذه المواجهة بين إسرائيل ومحور الشر، يجب أن ننتصر، وبدون هزيمة إيران والقضاء على برنامجها النووي، لا يمكن هزيمة حزب الله ولا حماس".

وأضاف: من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني، الذي هو بالفعل في مراحل التسلح، يجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا.. يجب أن يكون واضحًا أنه في هذه المرحلة ليس من الممكن منع الأسلحة النووية من إيران بالوسائل التقليدية".