كامل الوزير : هشتغل من 8 صباحا لـ 3 عصرا بوزارة الصناعة.. ومن 3 لـ 10 مساءً بالنقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، في تصريحات صحفية له، بأنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث أنه سيعمل من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساءً بوزارة النقل.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات، والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة، وتشجيع الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها.

وأكد الوزير على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع اهتماماً غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري .. مشيرا إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

وأدي الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كوزيراَ للنقل والصناعة ونائباَ لرئيس مجلس الوزراء.