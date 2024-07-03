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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ بني سويف: الدولة عازمة على الاستمرار في تمكين الشباب

الدكتور محمد هاني،
الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف
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أكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، أن هناك ثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشباب، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في مشاريع تمكين الشباب، الذي لم يعد مجرد مشروع عادي، لكنه أصبح مشروعا قوميا لتمكين الشباب.

وشدد «هاني»، خلال لقاء خاص له مع الإعلامية آية عبدالرحمن، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه مستمر ويستكمل المشروعات التي بدأت في محافظة بني سويف خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك العديد من المشروعات القومية والتنموية الاقتصادية، التي تستمر المحافظة بها، مشيرا إلى أن تلك المشروعات أحدثت نقلة في المحافظة لتكون من أقوى المحافظات في المجال الاقتصادي والصناعي.

وتابع: «مبادرة حياة كريمة حولت حياة المواطنين في محافظة بني سويف إلى الأفضل، لكن الأهم هو أن المحافظة شابة، وهناك تواجد الشبابي على صعيد القيادات، وهذا ما جعل محافظة بني سويف في الوضع الأفضل».

الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي ات القومية والتنموية الاقتصادية