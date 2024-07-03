استشاري نفسي يحذر: لا تمنعوا أطفالكم من التعبير عن مشاعرهم

قدم الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، روشتة علاج لأولياء الأمور للحيلولة دون وصول أطفالهم إلى حالة من الاكتئاب أو ما يُسمى بـ«إدمان الشاشات».

وأضاف يسري خلال استضافته مع الإعلامي دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين، ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، «انتقال الاضطرابات النفسية عبر الأجيال له عامل جيني وعامل سلوكي».

وأردف قائلًا: ««نحن نرث كل شيء من الآباء بما في ذلك ردود الأفعال».

وأوضح يسري قائلًا: «فكرة أن بعض أولياء الأمور يمنعون أبناءهم من بعض الممارسات مثل «الشخبطة على الحيطان» تعتبر من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الآباء وتؤثر على شخصيتهم وقد تصل بهم إلى حد الاكتئاب».

وأكد يسري أن كثرة تحجيم الأبناء في التعبير عن مشاعرهم يجعلهم سيكوباتيين، مضيفًا أن الأمر قد يصل بهم إلى حد إدمان الشاشات، سواء الهواتف المحمولة أو شاشات التلفزيون.

وتحدث عمرو يسري عن أنه إذا تم منع الأطفال عن أمر تعود عليه يمكن أن يتحول الأمر إلى سلوك إجرامي.