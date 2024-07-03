ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لن تتغير.. احذروا الزواج من الشخصية البخيلة

الدكتورة سمر كشك،
الدكتورة سمر كشك، اخصائي صحة نفسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت الدكتورة سمر كشك، اخصائي صحة نفسية، من الزواج من شخص بخيل، لافتة إلى أن البخيل أو البخيلة يكون بخيل فى كل شيئ سواء عواطفه أو مشاعره أو عطائه أو التزامه. 
وأوضحت أخصائي صحة نفسية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "البخيل بيحس بأزمة نفسية وهو بيعطى، بيخاف على ابنه وبيحبه لكنه لا يعطيه، علشان لو هى البر يبقى بلاش الزواج، لأن البخل بيكون صفة أساسية فى سماته ولن يتغير".

وأضافت: "البخيل لن يتغير حتى لو بيحبها أو عنده مشاكل لازم يحلها لن يتغير، إلا بصدمة عصبية شديدة نتيجة البخل، لكن لو تزوجت عليها أن تضعه فى التزاماته الأساسية".
 

الدكتورة سمر كشك اخصائي صحة نفسية البخيل