لن تتغير.. احذروا الزواج من الشخصية البخيلة

حذرت الدكتورة سمر كشك، اخصائي صحة نفسية، من الزواج من شخص بخيل، لافتة إلى أن البخيل أو البخيلة يكون بخيل فى كل شيئ سواء عواطفه أو مشاعره أو عطائه أو التزامه.

وأوضحت أخصائي صحة نفسية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "البخيل بيحس بأزمة نفسية وهو بيعطى، بيخاف على ابنه وبيحبه لكنه لا يعطيه، علشان لو هى البر يبقى بلاش الزواج، لأن البخل بيكون صفة أساسية فى سماته ولن يتغير".

وأضافت: "البخيل لن يتغير حتى لو بيحبها أو عنده مشاكل لازم يحلها لن يتغير، إلا بصدمة عصبية شديدة نتيجة البخل، لكن لو تزوجت عليها أن تضعه فى التزاماته الأساسية".

