دفتر أحوال/ القبض على المتهم بقتل زوجته في طنطا

في فجر يوم الأربعاء، تلقت مباحث قسم ثان طنطا بلاغًا من أهالي شارع الجلاء يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل.. الزوج "محمد حسين" متهم بقتل زوجته "منى" داخل منزلهما بعد شجار عنيف انتهى بمأساة.

تحرك الشرطة

عقب تلقي البلاغ، تحرك العقيد محمد حماد، مأمور قسم ثان طنطا، مع فريق من المباحث بقيادة المقدم علاء موسى والرائد أحمد جمعة إلى مكان الجريمة.. عند وصولهم، وجدوا الزوجة ملقاة على الأرض، والزوج يجلس في زاوية من المنزل، يبدو عليه الارتباك والندم.

بداية التحقيقات

تم القبض على الزوج واقتياده إلى ديوان القسم للبدء في التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بأنه تشاجر مع زوجته "منى" نتيجة خلافات متكررة بينهما، وفقد سيطرته على أعصابه وضربها حتى فقدت حياتها.

تداعيات الجريمة

بعد تأكيد وفاة الزوجة، تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة بدقة.

كان للزوجين ثلاثة أطفال، والآن يعيشون في حالة من الصدمة والحزن العميقين بسبب ما حدث.

مع استمرار التحقيقات، يأمل الجميع في تحقيق العدالة وإنصاف الضحية، التي انتهت حياتها بشكل مأساوي على يد زوجها.