البيت الأبيض: الحديث بشأن تقاعد بايدن «غير صحيح»

نفى نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن أن الرئيس جو بايدن يفكر في الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.

وكتب بيتس في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس": "هذا الادعاء عار عن الصحة تماما".

كما هاجم أن الصحيفة لم تمنح البيت الأبيض الوقت المناسب لرد الفعل، وقال "لو أعطتنا التايمز أكثر من 7 دقائق قبل النشر لكنا قد أخبرناهم بذلك".

وأدى أداء بايدن، الهزيل في المناظرة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أجريت فجر يوم الجمعة الماضي، استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، إلى ظهور بعض الدعوات من حزبه الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات الرئاسية، ما ترك حملته في خطر قبل أسابيع فقط من قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي.

كما أثار أداء بايدن تساؤلات داخل حزبه بشأن ما ستفعله نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وهي مدعية عامة سابقة، إذا تم اختيارها كمرشحة وواجهت ترامب، الذي يعد أول رئيس سابق على الإطلاق يتم اتهامه وإدانته بارتكاب جريمة.